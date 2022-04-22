Trabzon'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Trabzon’da dün akşam bir kadın cinayeti işlendi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu.

Elvin Umayev, belinden çıkardığı tabancası ile Turana Umayeva'yı başına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Elvin Umayev’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan'da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.