Şırnak'ta bitirilemeyen kaplıcalar valilik tarafından sessiz sedasız satışa çıkarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde bulunan turistik Zümrüt Kaplıcaları ile Güçlükonak ilçesinde bulunan Belkıs Ana Kaplıcaları’nın yöre halkının haberi olmadan satışa çıkarıldığı iddia edildi.

İddiayı Meclis gündemine taşıyan Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, yapımı 4 yıldır süren ve milyonlarca lira harcanan Zümrüt Kaplıcaları projesinin belediyenin çevre düzenlemesi yapmaması nedeniyle tamamlanmadan satılacağını aktardı.

İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı’na önerge veren Doğan, 2020 yılında belediyeler ve kaymakamlık iş birliği ile kaplıcaların iyileştirileceği sözü, bizzat zamanın valisi tarafından verilmesine rağmen neden iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadığını sordu.

'Kaplıcaların 10 milyon liraya ihaleye çıkarıldığı iddiaları araştırılmalı'

Zümrüt Kaplıcaları ve Belkıs Ana Kaplıcalarının, 10 milyon 249 bin lira değerle 11 Temmuz’da ihaleye çıkarıldığı iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen Doğan, ''Sözü edilen satış işleminin valilik tarafından gerçekleştirildiyse neden hiçbir ihale daveti bilgilendirilmesi yapılmadı'' dedi.