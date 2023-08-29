Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi amacıyla Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgeleri özel güvenik bölgesi ilan edildi.

Söz konusu alanların 29 Ağustos-12 Eylül'de tarihleri arasında 15 gün süreyle güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. (AA)