Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

Şırnak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi. 2 asker hayatını kaybederken, 4'ü asker 45 kişi ise yaralandı.

TRT'nin haberine gçöre; kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4'ü asker 45 kişi yaralandı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."