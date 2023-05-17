Şırnak Valiliği'nden 'Cizre' açıklaması

Şırnak Valiliği bugün bir açıklama yaparak 14 Mayıs'ta Cizre'de seçim sonuçları açıklandıktan sonra "havaya ateş eden", "yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan" kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında "Bazı görsel basın organları ve sosyal medyada çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 14.05.2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara anında müdahale edilmiş haklarında adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.