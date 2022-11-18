Şirin: 'PKK'nın elinde olan 6-7 MİT görevlisinin Türkiye'ye iadesinin son safhaya geldiği konuşuluyor'

22. Dönem Milletvekili Emin Şirin, TV5'te yayınlanan Serbest Görüş programına konuk oldu.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Şirin, bu olay yaşanmadan önce MİT görevlilerinin Türkiye'ye iadasi konusunun son noktaya geldiğini öne sürdü.

Şirin, şöyle konuştu:

"Bu işler görüşülürken, bugüne kadar Toygun Atilla'nın yazdığı önemlidir, yani Demirtaş hakikaten Öcalan'la görüştü mü geçen hafta? Bu hadise olmadan evvel, bir konu daha var şimdi kimin kalıp kalmayacağı belli değil. Kulislerde bu hadise olmadan hemen evvel, PKK'nın elinde bulunan altı ile yedi MİT görevlisinin Türkiye'ye iadesi konusundaki görüşmelerin son safhaya geldiği de konuşuluyor. Bununla da bağlantılı mı diye bugüne kadar konuşulmadı, bir kulis bilgisini de biz paylaşmış olalım, onu da herhalde tetkik etmek isterler."