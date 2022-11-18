'Öcalan bunları Cumhurbaşkanına mutlaka iletmemizi feryat ile figan ile istirham etti'

23 Haziran seçimleri öncesinde Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen Ali Kemal Özcan, bu görüşmeye ilişkin bir kitap kaleme aldı.

Özcan, İmralı’ya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmesini, Öcalan ile yaptığı görüşmedeki Demirtaş eleştirisini aktardığı kitapta, Öcalan'ın Demirtaş'ın tutumuna ilişkin "özeleştirel bir sunum" yaptığını öne sürdü.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Pehlivan, söz konusu kitaptan çarpıcı bir bölümü bugün köşesinden aktardı.

Özcan'ın kitabında Öcalan’ın Erdoğan’a dair söylediğini iddia ettiği sözlere de yer verdiğini belirten Pehlivan, ilgili bölümü paylaştı:

“İkinci gidişimizin ayrılışındaki Öcalan’ın son seslenişlerini şöylece özetleyebiliriz:

...Yeni döneme yeni bir ruh ve yeni bir akıl şarttır. Çünkü bu kez girişilen‘metot’ ile Erdoğan’a (yani Türkiye’ye) ve Kandil’e şans vermezler... Ve bu girişilecek olanın metodunda ‘zor’ olmayacak zira ‘en zor’u 15 Temmuz ile denendi. Yeni dönemin harekât stratejisinde ‘sosyoloji’ merkeze oturtulacaktır. Yani bu hedefe ‘demokratik’ yoldan gidilecektir. Herkesin kendi gerçeğine ve kendini bilmeye-tanımaya yeniden bakma dışında, kimseye başka bir şans kalmamıştır...”

“Bunları Sayın Cumhurbaşkanına mutlaka iletmemizi de (bize dönerek) bizden feryat ile figan ile istirham etti... Bizler; bu satırları yazışımız itibarıyla bir-buçuk yılı geçti, anlatmaya ulaşamadık. Ve bu süre boyunca şahsımızın ne kadar feryat ve figan ile cebelleştiğini, ilgililer -ve Allah- bilir.”