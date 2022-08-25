Şirin Payzın'dan Süleyman Soylu'ya yanıt: Umarım Sedat Peker'in ifşaları doğru çıkmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olan jandarma subay ve astsubaylarına, "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın" demiş, bu sözlere Şirin Payzın'dan "Burası laik bir ülke unuttu galiba .. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" tepkisi gelmişti.

Payzın'ın bu sözlerine yanıt veren Soylu, "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" demişti.

Şirin Payzın, Halk TV ekranlarından Soylu'nun açıklamalarına cevap verdi:

"Umarım Sedat Peker'in ifşaları ve başka kaynaklardan gelen bilgiler doğru çıkmaz. Savcılar devreye girsin ve bu iddiaları araştırsınlar. Biz de 'Gerçekten bu iddialar külliyen yalanmış' diyelim. Biz soru soruyoruz ve cevap bekliyoruz. Bakan Soylu, 'Benimle ilgili iddialar sonuna kadar araştırılsın' demişti ama olmadı. Nereden para aldıklarını bildiğimiz troller ayağa kalktı.Soylu açıklamasında niye 1 hafta süre verdi bilmiyoruz. Şerefliyim, kendimi yakarım, görevi bırakırım lafları Türk siyasetinde çok duyduğumuz şeyler. Bunları bırakalım."