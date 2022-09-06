Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma talep edildi

İsrail yönetiminin, Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu" yönündeki raporunun ardından Al Jazeera'den yanıt geldi.

İsrail ordusunun, Ebu Akile suikastındaki sorumluluğunu açıkça kabul etmemesinin kınandığı Al Jazeera açıklamasında, "zımni itirafla, suikastın cezai sorumluluğundan kurtulmanın hedeflendiği" aktarıldı.

Açıklamada, Ebu Akile, ailesi ve tüm gazeteci arkadaşlarına adaletin getirilmesi için soruşturmayı bağımsız uluslararası bir kurumun üstlenmesi istendi.

İsrail'in Ebu Akile raporu

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu dün yayınlamıştı.

Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

“Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile’yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile’nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir.”