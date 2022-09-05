İsrail: Gazeteci Akile için soruşturma açılmasına gerek olmadığı tespit edildi

İsrail, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin katledilmesi hakkında yürütülen soruşturmanın raporunu açıkladı.

İsrail tarafından yayımlanan raporda, "Askeri Başsavcı, olayın detaylı incelemesinin ardından, tüm bulguları göz önünde tutarak, Askeri Polis soruşturmasının açılmasına gerektirecek herhangi bir suç şüphesi bulunmadığını tespit etti” denildi.

Raporda, “Ebu Akile'yi vuran ve öldüren silah seslerinin kaynağını kesin olarak belirlemek mümkün değil" ifadelerine yer verilirken, Akile'nin "Filistinli silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunlarla vurulmuş" olma ihtimalinin hâla 'olasılık' olduğu öne sürüldü.