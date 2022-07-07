Şireci Tekstil fabrikasında iş bırakan işçiler patron tehdidine karşın eylemini sürdürüyor

Gaziantep Başpınar OSB’de bulunan Şireci Tekstil fabrikasında bayram ikramiyesinin verilmeyeceği açıklandıktan sonra işçiler fabrika önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

İşçiler yaptıkları açıklamada, talepleri kabul edilene kadar iş başı yapmayacaklarını açıkladılar.

Çevik kuvvetten müdahale

Çevik kuvvet gece saatlerinde işçilere müdahale etme girişiminde bulundu. Ancak işçiler dağılmadan bekleyişini sürdürdü.

Patronla yapılan görüşmenin ardından işçiler bayram ikramiyesi olarak 10 yevmiye istedi. Patron ise yapılan görüşmede 900 TL teklif etti. İşçiler bu ücreti kabul etmeyerek fabrika önünde bekleyişini sürdürüyor.

soL'a konuşan işçilerinden biri bayram ikramiyesi yevmiye ücretlerini almadan içeriye girmeyeceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"İki gündür burada sıcakta bekliyoruz. Bize 900 TL teklif verdiler. Biz bu 900 TL ye ne alalım? Kurban mı alalım, çocuğumuza kıyafet mi alalım? Burada bizi yildirmaya çalışıyorlar. Yılmayacağız"

Patronun oğlu olan Şireci Tekstil sahibi Esat Şireci işçilere yaptığı açıklamada, "herkesin aynı gemide olduğunu" söyleyerek şunları ifade etti.

"Arkadaşlar hepimiz aynı gemideyiz. 900 TL yevmiye veriyoruz. Bununla idare edin. Her şeye zam geliyor. Şuan 10 yevmiye verecek gücümüz yok."

Fabrikaya noter çağıran fabrika patronu, işçileri işten atmak ile tehdit etti.

Şireci Tekstil'in 8 fabrikası bir de envanter deposu bulunuyor.