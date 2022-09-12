Sırbistan'dan Ukrayna'ya savaşmaya giden adama hapis cezası

Sırbistan'da mahkeme, 2015 yılında Kiev karşıtı ayrılıkçı güçlere katılmak üzere Ukrayna'ya giden Vlado Stanić'e hapis cezası verdi.

Stanić bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

31 yaşındaki Sırp vatandaşı Vlado Stanić, yabancı bir ülkede bir savaşa veya silahlı çatışmaya katılma suçu için öngörülen asgari hapis cezasını aldı.

Hakim, gözaltında geçirdiği sürenin de cezaya dahil olduğunu belirtirken, Stanić'in seyahat belgelerine de el konuldu.

Stanić gözaltından serbest bırakılırken daha sonraki bir tarihte cezasını çekmek üzere tekrar çağrılacak.

İddianameye göre, Mart 2015'te Stanić, "Hüsar Alayı" adlı militan grubun bir parçası olarak doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı güçlere katılmak için gönüllü oldu.

Donbas yakınlarındaki Snezno kasabasında Stanić, Snezno'ya giren ve çıkan yolcuları ve araçları kontrol etmekle görevlendirildi.

2014 yılında Ukrayna'da çatışmalar başladıktan sonra, Sırbistan'da bu ülkeye savaşmaya giden 29 kişi ceza aldı.