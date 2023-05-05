Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Sırbistan'da Çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K.'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)