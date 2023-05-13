Sırbistan'da halk İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi: 'Şiddete hayır'

Sırbistan'da düzenlenen iki silahlı saldırıya tepki amacıyla başkent Belgrad'da binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi. Muhalefet partilerinin çağrısı üzerine 'şiddet tanıtımı yapılmasının' durdurulması talebiyle meclis binasının önünde toplanan binlerce kişi, olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

"Şiddete hayır" sloganı atan göstericiler, şehrin en önemli köprülerinden Gazela'ya yürüdü. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı Müdürü Aleksandar Vulin'in istifasını isteyen, ülkede yayımlanan ve şiddetin her boyutunun yer aldığı reality programlarının kaldırılması çağrısında bulunan göstericiler, "Sırbistan şiddete karşı" yazılı pankart taşıdı.

Ne olmuştu?

Başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K., 3 Mayıs’ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş, 6'sı çocuk biri öğretmen 7 kişi yaralanmıştı. 14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü. Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti. (AA)