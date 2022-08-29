Sırbistan’da düzenlenmesi planlanan uluslararası LGBT yürüyüşüne engel

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 12-18 Eylül arasında gerçekleşmesi planlanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride’ın bu sene Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Vučić, bu ayın başlarında Europride’a karşı birçok insanın protesto gösterileri düzenlemesinin ardından planlanan yürüyüşün “erteleneceğini veya iptal edileceğini” söylemişti.

Vučić, bu kararın, Kosova ile son dönemlerde yaşanan sıkıntılarla birlikte enerji ve gıda konularındaki krizler nedeniyle alındığını belirtti.

'Europride yasaklanamaz'

“Birçok şeyle aynı anda uğraşamazsınız” diyen Vučić, “Başka bir zaman, daha mutlu bir etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

BBC’nin haberine göre, aktivistler Europride’ın yasaklanmasının meşru olmadığını belirterek yürüyüşün gerçekleşeceğini söyledi. Organizatörlerden Marko Mihailovic, “Sırbistan hükümeti Europride 2022’yi yasaklayamaz. Bu, açıkça anayasayı çöpe atmaktır” dedi.

LGBT karşıtı protestolar düzenlenmişti

Ağustos ayı başında birçok Sırbistanlı “ailelerimizi koruyacağız” ve “ellerinizi çocuklarımızdan çekin” sloganlarıyla Belgrad’da Europride’a karşı protesto gösterileri düzenlemişti.

Sırbistan’ın aşırı sağ partileri ise Europride’ın Sırbistan’da gerçekleşmemesi gerektiğini söylemişlerdi.