Borrell: Kosova ve Sırbistan arasında giriş çıkışlarlarda anlaşmaya varıldı

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ile Sırbistan arasında serbest dolaşım için bir çözüm bulunmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Borrell, anlaşmaya varılmasının ardından Twitter'da yayınladığı bir video aracılığıyla Kosova ve Sırbistan'ın Devlet Başkanları Albin Kurti ve Aleksandër Vučić'in yanı sıra ABD'ye teşekkür etti.

Borrell, "Serbest dolaşım konusunda bir anlaşmamız olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. [...] Kosovalı Sırplar, tüm vatandaşlar kimliklerini kullanarak özgürce hareket edebilecek. AB bunun için Başbakan Kurti'den garanti aldı. Kosova ile Sırbistan arasında seyahat etmeye yardımcı olacak bir Avrupa çözümü bulduğumuz için çok mutluyum. Bu tüm Kosova ve Sırbistan vatandaşlarının çıkarınadır. Bunu yapan iki lidere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Borrell, ancak sorunların burada bitmediğini, plakalar için de bir çözüm bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kosova, 1 Ağustos'tan itibaren Sırbistan'a yönelik belgelerle mütekabiliyet tedbirini uygulamaya karar vermiş, ancak karar Kosovalı Sırp nüfus tarafından tepki görmüştü. Kosova ve Sırbistan arasında bu olayı takiben diplomatik ve fiziksel gerilim tırmanırken, Kosova kararını ABD ve AB'nin talebi üzerine 31 Temmuz'a ertelenmişti.

Kararın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi gerekiyordu.