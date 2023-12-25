Sırbistan'da Batı yanlısı muhalefet 'seçimlerde hile' iddiasıyla belediye binasını basmaya çalıştı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Batı yanlısı muhalefet partilerin destekçileri, geçtiğimiz hafta yapılan genel ve yerel seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara çıktı.

Seçimlerin iptali talebiyle gösterilere katılan binlerce kişi, belediye binasının önüne gelerek binanın camlarını kırdı. "Kapıları açın", "Hırsızlar" şeklinde bağırarak binaya yumurtalar fırlatan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucunda gözaltına alınanlar oldu.

Batı yanlısı göstericilerin, partisinin seçimleri kazandığı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzediğini" ima eden sloganlar attı.

Seçimlerde ikinci olan "Sırbistan Şiddete Karşı" koalisyonunun liderleri Srdjan Milivojević ve Vladimir Obradović, gösteri sırasında belediye binasının kapısını açmaya çalışırken, göstericiler "İçeri girin" ve "Teslim olmak yok" şeklinde bağırdı.

Seçim sonuçları ve muhalefetin itirazları

Sırbistan'da iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), geçtiğimiz hafta yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 46,72'sini almıştı. Batı yanlısı "Sırbistan Şiddete Karşı" koalisyonu, yüzde 23,56 oy oranıyla ikinci, Sırbistan Sosyalist Partisi yüzde 6,56 oyla üçüncü olmuştu.

Batı yanlısı muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını öne sürerken, bir uluslararası gözlem misyonu SNS'in medyanın saptırması, Vučić'in "uygunsuz etkisi" ve oy satın alma gibi usulsüzlükler sonucunda haksız bir avantaj elde ettiğini iddia etti.

İddialara ilişkin yanıt veren Vučić, söz konusu iddiaların muhalefet tarafından ortaya atıldığını, sokak eylemlerininse Batı ülkeleri tarafından kışkırtıldığını belirtti. Göstericiler için "eşkıya" diyen Vučić, gösterilerin devleti istikrarsızlaştırma hedefine ulaşamayacağını ifade ederek, "Bu bir devrim değil" dedi.

"Sırbistan Şiddete Karşı" koalisyonu üyelerinden Marinika Tepic, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçimlerin iptali talebiyle açlık grevi başlatmıştı.

Muhalefet seçimlerin hemen ardından da protesto düzenlemişti

Geçtiğimiz hafta, seçimlerin hemen ardından Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden Batı yanlısı muhalefet partilerinin çağrısı üzerine Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde yüzlerce kişi toplanmıştı.

"Sırbistan Şiddete Karşı" koalisyonu, seçimde "usulsüzlük" yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürmüştü.

Halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirlemişti.