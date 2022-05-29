Sırbistan, Rusya ile yeni bir doğalgaz sözleşmesi imzalayacak

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke arasında 3 yıllık yeni bir doğalgaz sözleşmesi üzerinde anlaştılar.

Reuters'in haberine göre, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde üç yıllık yeni bir gaz tedarik sözleşmesi üzerinde anlaştığını söyledi. Vucic, gazetecilere verdiği demeçte, şu anda anlaşmanın bedeli hakkında açıklama yapmayacağını, Gazprom ile anlaşmadan sonra açıklamanın yapılacağını söyledi.

Sırbistan'ın Gazprom ile olan 10 yıllık doğalgaz tedarik sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyordu. Vucic, Putin ile Balkan ülkesinde gaz depolama alanının genişletilmesini görüştüğünü de söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile Ukrayna'daki durum ve Kosova etrafındaki gelişmeler gibi bir dizi uluslararası konuda görüştü.