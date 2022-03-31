Sırbistan İçişleri Bakanı: Batı ülkemizde Ukrayna'dakine benzer bir 'Maydan' planlıyor

Sırbistan İçişleri Bakanı Alenksandar Vulin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda AB'ye ayak uydurmayan Sırbistan için bir ‘Maydan’ hazırlığı içinde olduğunu ve iktidarı devirmeyi amaçladığını iddia etti.

Rusya menşeli Sputnik’e konuşan Vulin, Batılı analistlerin son zamanlarda Sırbistan’ın bir ‘Maydan’a ihtiyacı olduğu görüşünü sıkça dile getirmeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Seçimlerin hemen ardından, halihazırda mali ve siyasi olarak desteklenen Batı yanlısı siyasi partilerin, hükümeti devirme girişimiyle sonuçlanacak seçim sonuçlarına itiraz etme süreci başlatmalarını bekliyorum.”

Vulin, ‘Maydan’ın Ukrayna’nın demokrasisini kaybettiği, ‘Sağ Sektör’ ve diğer neo-Nazi oluşumlarının halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümeti devirdiği ve ardından istedikleri herkesi tasfiye ettikleri yer olduğuna ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Rusya'ya yaptırım uygulamaması ve askeri tarafsızlıktan vazgeçmemesi nedeniyle her türlü tehdide maruz kaldığını ve Sırbistan’ın sokak çatışmalarına hazırlandığını da iddia eden Vulin, “Eğer Vučić, Avrupa Birliği’ni dinlemiş olsaydı bugün sırtı sıvazlanan büyük bir ‘demokrat’ olacaktı. Gazımızın olmamasının pek bir önemi olmayacaktı” diye konuştu.

3 Nisan'da seçimlerin düzenleneceği Sırbistan'da mevcut Cumhurbaşanı Aleksandar Vučić, ülkesinin Ukrayna'daki savaşta tutumsuz olacağını açıklamıştı. Vučić, savaşta iki tarafa da desteğe gidecek olanların hakkında cezai işlem başlatılacağını da söylemişti.