Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan Kosova Başbakanı'na: Küçük Zelenskiy olmak istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, kendisi için "küçük Putin" ifadesini kullanan Kosova Başbakanı Albin Kurti için "Kurti 'küçük Putin' ile savaşan 'küçük Zelenskiy' olmak istiyor" dedi.

Kurti Nisan ayında yaptığı açıklamada Sırbistan'ın Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden tek ülke olduğunu belirterek, Vučić için "Sırbistan'ın küçük Putin'i" demişti. Kurti "Batı Balkanlarda barış ve güvenlik hiç bu kadar tehlikede olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

New York Times gazetesine konuşan Vučić, Kurti'nin sözlerine ilişkin soru üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hatırlattı ve "Kurti 'küçük Putin' ile savaşan 'küçük Zelenskiy' olmak istiyor. Vučić'in herkesle savaşmak isteyen korkunç bir milliyetçi olduğu onun anlatısı. Bu hiç de doğru değil" dedi.

Vučić Sırbistan'ın 13 yıldır duran Avrupa Birliği'ne katılım başvurusu hızlandırılana kadar ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmeyeceğini belirtti.

Batı ülkelerinden her gün Rusya'ya karşı yaptırım uygulaması için baskı gördüğünü de belirten Vučić "Putin, sizin asla kabul etmeyeceğiniz hatalarınızı kullanıyor" ifadesini kullandı.

NATO 'müdahale ederiz' demişti

Birleşmiş Milletler dahil dünyanın önemli bir bölümünce "bağımsızlığı" kabul edilmeyen ve Sırbistan'ın kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'nın 1 Ağustos'ta Sırbistan plakalarını ve kimliklerini tanımayarak Kosovalı Sırpların Kosova makamlarından plaka ve kimlik almaları zorunluluğunu başlatması krize yol açmıştı. Kosova daha sonra bu uygulamayı başlatmayı bir ay ertelemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta Vučić ile telefon görüşmesi yapmasının ardından yaptığı açıklamada, Kosova'da konuşlu olan NATO'nun "istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu" söylemişti.

'Kosovalı Sırplar yüzde 100 bıktı'

Vučić Kosova'nın kuzeyindeki plaka protestolarıyla bir ilgilerinin olmadığını belirtti. NYT'ye konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı, özellikle Kosova'daki hükümetin Sırplara kendini yönetme sözü veren 2013 anlaşmasının belirli kısımlarını uygulamayı reddetmesinden sonra bölgedeki Sırpların "yüzde 100 bıkmış olduklarını" dile getirdi.

'Sırbistan Bosna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor'

Ukrayna'daki savaşa iki ay kala Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'in "Bosna-Hersek'ten ayrılıkçı planlarını ertelediğini" açıklamasına ilişkin bir soru üzerine ise, Dodik ile görüştüğünü belirten Vučić görüşmede konuşulanlara dair bir açıklama yapmadı. Vučić Sırbistan'ın 1995 Dayton barış anlaşmasında tanımlandığı gibi, "Bosna'nın toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini" dile getirdi.

ABD Büyükelçisi silahlı çatışma beklemiyor

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill de Vučić ile görüşmesinde silahlı bir çatışmanın pek olası olmadığını düşündüğünü söylediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Savaşlar toprak, para, hatta güzel bir kadın üzerinden çıkmıştır. Ama bu bir araç plakası üzerinden çıktığını duyduğum ilk savaş olabilir."