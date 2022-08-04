'Kosova, Sırbistan'ın parçasıdır' açıklamasının ardından NATO'dan çağrı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Pazar günü yaptığı açıklamada, Kosova ile yaşananlar hakkında "felaketin eşiğinden dönüldüğünü" söyledi. Vučić, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmek üzere 18 Ağustos'ta Brüksel'e gideceğini ancak Kurti ile barışı sağlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Her zaman barışı savunduğunu söyleyen Vučić, "Ancak birileri Sırplara karşı sınırları aştığı zaman da susmayacağım. Kosova bağımsız bir ülke değil dolayısıyla Kosova'ya saldırı diye bir şey söz konusu olamaz. Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg'den Sırbistan ve Kosova'ya çağrı

Açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'le görüştü. Vučić ile Kosova'daki durumu görüşen Stoltenberg, iki ülkeye Avrupa Birliği aracılığıyla diyalog çağrısında bulundu.

Stoltenberg sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile Kosova’nın kuzeyindeki gerilimi görüştüm. Tüm taraflar, AB'nin aracılık ettiği diyaloga yapıcı bir şekilde katılmalı ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunun “istikrarın tehdit altında olması durumunda, Birleşmiş Milletler yetkisi temelinde müdahaleye hazır olduğunu” belirtti.

Sırbistan-Kosova gerilimi

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.