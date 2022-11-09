Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić: Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, başkent Belgrad'da son günlerde Kosova'daki araç plakalarına ilişkin gelişmeleri ve yakın zamanda Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyareti değerlendirdi. Başkentte geçen yıl düzenlenen Stefan Nemanja Anıtı açılışına katıldığı sırada şahsına suikast planlandığını belirten Vučić, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var. Yeni veriler de gelecek. Telefonlardan indirilen yeni veriler mevcut. Bana yönelik saldırı hakkında konuşuluyo." dedi.

Vučić, suikastın kimler tarafından planlandığının da bilindiğini belirterek, "Açılış günü gayet sakin bir şekilde kalabalığın içinden geçtim. Çelik yelek de giymedim. Kendi ülkemde bunu hiçbir zaman giymeyeceğim. Halkımın arasından yürüdüm" diye konuştu.

Mısır'da başlayan COP27 İklim Konferansı'na katılımını iptal ettiğini ancak cuma günü düzenlenecek Paris Barış Forumuna katılacağını söyleyen Vučić, Paris'te Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüşeceğini belirtti.

Vučić, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmeyi de planladığını ifade ederek, "Tabii ki Kosova meselesini görüşeceğim. Gerilimin düşmesi için neler yapabiliriz, değerlendirelim. Ancak Priştine'nin tepkisi tüm bu olanların planlı olduğunu ve çatışma istediklerini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın Sırp araçlarının plakalarının değiştirilmesinden vazgeçmediğini hatırlatan Vučić, Kosova'daki görevlerinden geri çekilen Kosovalı Sırpların yanında olduğunu yineledi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken Kosovalı Sırplar, plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi. Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor. (AA)