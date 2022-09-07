Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić: Avrupa'yı kutup kışı bekliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“Bu kış hepimiz için çok soğuk olacak" diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, "Ve eğer dikkatlice dinlediyseniz önümüzdeki kışın tüm Avrupa için kutup kışı olacağını düşünüyorum. Zira hiç kimse çözüm istemiyor gibi görünüyor ve korkarım ki herkes uzlaşma değil, diğer tarafın yenilgisini bekliyor. Eğer gerçekten Rusya'yı askeri yollarla kolayca yenebileceğinizi düşünüyorsanız soğuk bir kutup kışına iyi hazırlanmalıyız” diye konuştu.

‘Rus gazını depolamamış olsaydık şu anda ülkede felaket yaşanırdı’

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Sırbistan’ın mayıs-haziran döneminde Rus gazını depolamamış olması halinde ülkede eksik gaz tedariki nedeniyle felaket yaşanacağını söyleyen Vučić, “Mayıs-Haziran aylarında bunu söylediğimde birçok kişi bana güldü, şimdi ise o zaman gaz satın almış olmamızın kurtuluş olduğu açıkça ortada. Yoksa şimdi bizim için tam bir felaket olurdu, piyasadan gaz almaktan bahsediyorum. Bu nedenle Ruslarla anlaşmanın ekini imzaladık. Ve eğer doğalgaz boru hattı inşa etmemiş olsaydık, şimdi TürkAkım ya da Balkan Akımı olmadan doğalgazsız kalırdık ve 8-12 saatlik elektrik kesintisi yaşardık, şimdi böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

'Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum'

Türkiye ile ilişkilere de değinen Vučić, "Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Herkesin, bu büyük ülkenin Erdoğan liderliğinde neler elde ettiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın Balkanlar'a gerçekleştirdiği ziyaretin arabuluculuk özelliği taşıdığını kaydeden ve iki ülke bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vučić, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de "son derece gelişmiş" olduğunu belirterek "Dış ticaret hacmini 2,5 milyar avroya ulaştırdık" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, "Sırbistan'daki Türk şirketleri 10 binden fazla kişi istihdam etmekte ve bu konuda hem Türkiye'ye hem de ülkemizdeki Türk yatırımcılarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu. Novi Pazar-Tutin otoyoluna da dikkati çeken Vučić, otoyolun yakın bir süre içinde açılacağını kaydetti ve otoyolun inşaatında Türk şirketlerinin üstlendiği görevin ülkesi için önemli olduğunu söyledi.

'İstanbul'da ofis açmaya karar verdi'

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri desteği dile getiren Vučić, Dayton Barış Anlaşması'nın korunması gerektiğini söyledi.

Vučić, "Sanayi Odamız İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdi. Bu sayede iki ülke arasında turizm alanındaki çalışmalarımız artacak. Bu yıl Sırbistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısı 300 bini buldu. Türkiye, Sırp turistlerin ilgisini çekmekte" diye konuştu.

"Türk dilini duymaktan ve Türk dostlarımızı ülkemizde görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullanan Vučić, Sırbistan'ı ziyaret edecek Türk turistlerin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini kaydetti.