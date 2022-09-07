NATO'dan 'Kış geliyor' uyarısı: 'Bedel ödeyeceğiz lakin Ukrayna'daki rotamızdan sapmamalıyız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Financial Times'ta yayımlanan makalesinde, "Ukrayna’daki savaş kritik bir aşamaya giriyor. Kış geliyor ve daha da zor olacak" diyerek, kış mevsiminin gelmesiyle Ukrayna'daki savaşın daha da zor bir kademeye çıkacağını, bu durumun hem Ukrayna hem de NATO müttefikleri için daha zorlu bir tablo oluşturacağını söyledi.

"Birliğimiz ve beraberliğimiz ciddi şekilde sınanacak" diyen Stoltenberg, gelecek altı ayın zorlu geçeceğini belirtti. "Sivil huzursuzluklara" dikkat çeken Stoltenberg, "Zorlu bir altı ayla karşı karşıyayız; enerji kesintisi tehdidi, bozulmalar, hatta belki de sivil huzursuzluk. Fakat Ukrayna’nın ve bizlerin iyiliği uğruna, zorbalığa karşı bir arada durmalı ve rotamızı terk etmemeliyiz" diyerek Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa'da olası enerji krizi

Özellikle Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizinin ardından, birçok ülkede hükümet ve NATO karşıtı eylemler düzenlenmişti. Avrupa ülkelerinin kış mevsimi öncesinde büyük oranda enerji kaynakları depolarını dolduramadıkları gözlemlenirken, hükümetler hane halkının enerji faturalarına 'tavan fiyat' uygulamasına geçilmesini planlıyor.

Ancak olası bir enerji krizinde Batı sanayilerinin üretime ara verebilecekleri de ifade ediliyor. Diğer bir yandan ülkelerin 'karbon sıfır' ve 'yeşil enerji geçişi' planlarını da askıya aldıkları görülüyor.

Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin bedelini ödediğini belirterek "Ama bizim ödediğimiz bedel dolar, avro ve poundla hesaplanırken, Ukraynalılar bu bedeli canlarıyla ödüyor" diyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve diğer 'otoriter rejimlerin' eylemlerinin karşılığını almaması halinde "daha da büyük bir bedel ödeneceği" söyledi.

'Putin Avrupa düzenini yeniden oluşturmak istiyor'

Ukrayna'yı desteklemenin 'ahlaki bir sorumluluk' olduğu söyleyen Jens Stoltenberg, "Rusya savaşı bırakırsa, barış gelebilir. Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığı son bulacak" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemek için ödenen bedelin Batı'nın "güvenliği açısından fayda sağladığını" öne sürerek, "Vladimir Putin ülkeyi haritadan silerek Avrupa’nın güvenlik düzenini yeniden oluşturmak istediğini açıkça belirtti" yorumunda bulundu. Rusya'nın Belçika'nın tamamı veya İngiltere'nin yarısına tekabül eden bir alan olan Ukrayna'nın yüzde 20'sini ele geçirdiği, bu durumda Rusya'nın olası bir başarıdan cesaretle diğer komşularına veyahut NATO topraklarına saldırma riskini göze alabileceği öne sürüldü.

'Kışla yüzleşmeliyiz'

Herkesin "yaşamak istediği dünyayla ilgili bir seçim yapmak zorunda olduğunu" söyleyen Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri, her ulusun kendi kaderini seçme hakkına sadıktır" dedi. Batı'nın ve NATO'nun bu sebeple Ukrayna'ya benzeri görülmemiş finansal, insani ve askeri yardımlarda bulunduğu belirtti.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ele geçirmesinden bu yana, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı destek sayesinde "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya’nın yinelenen işgal girişimine karşı daha güçlü, daha iyi yönlendirilmiş ve daha hazır" olduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun kış mevsimiyle yüzleşmek için Ukrayna'ya yönelik projeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Stoltenberg, "Ülkenin savunma ve güvenlik sektörünün uzun vadede güçlenmesine ve Sovyetler Birliği döneminden kalan silahlarından kurtularak NATO standartlarındaki askeri kabiliyete geçişine yardımcı olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna, Rus saldırganlığına direnme, düşman hatlarının derinliklerine karşı saldırıda bulunma ve işgalci güçlere önemli zararlar yaratma kabiliyetini kanıtladı" diyen NATO Genel Sekreteri, "NATO müttefiklerinin AB iş birliğiyle uyguladığı ağır yaptırımlar da Rus ekonomisini etkiliyor" ifadesini kullandı.

Stoltenberg'den 'fırsat' değerlendirmesi

"Kremlin, Avrupa’daki en yakın ve kazançlı petrol ve gaz pazarlarını kendisinden kopardı" diyen Stoltenberg, Rusya'nın bu noktada "daha sert ısırmaya çalışacağını" söyledi.

Özellikle yüksek teknoloji yaptırımlarının Rusya'yı sınırlandırdığını belirterek, mevcut durumu "fırsat" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Uluslarımız, ekonomilerimizi ve enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek, direncimizi güçlendirmek ve Rusya’nın enerji şantajından sonsuza kadar kurtulmak için bu fırsatı değerlendiriyor" dedi.

'Rotamızda devam etmeliyiz'

NATO'nun 'Soğuk Savaş'tan bu yana tutunduğu tavrı değiştirdiği, doğu kanadındaki güçlerini artıracaklarını, yüz binlerce askeri teyakkuza geçirip son teknolojilerle kabiliyetlerini artıracakları bildirildi. NATO'nun Madrid Zirvesi'nde onaylanan 'Stratejik Konsept'te de bu planlar açıklanmıştı.

Stoltenberg yazısını "Önümüzde zor zamanlar var lakin daha önce de zor zamanları birlikte atlattık. Değerlerimize sahip çıkmamanın bedeli her zamankinde daha fazla. Ukrayna’nın ve bizlerin geleceği için kış savaşına hazırlanmalı ve rotamızda devam etmeliyiz" diyerek sonlandırdı.