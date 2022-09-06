Avrupa'da yüksek faturalara karşı eylemler

Avrupa ülkelerinde son günlerde yüksek enflasyon ve faturalara karşı kitlesel eylemler düzenlendi. Çekya, İngiltere, Almanya ve İtalya'da pahalılığa karşı yapılan eylemler öne çıktı.

Prag'da 70 bin kişi sokaklara çıktı

Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık 70 bin kişi Çek hükümetini, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu protesto etti. On binlerce kişi protestoda iktidar koalisyonunu yükselen enerji fiyatlarını kontrol etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi'nin (KSČM) de örgütleyicileri arasında bulunduğu eylemde Çekya'nın askeri olarak tarafsız olması ve Rusya da dahil olmak üzere gaz tedarikçileri ile doğrudan sözleşmeler yapması gerektiği belirtildi.

iDNES.cz'e konuşan eylemin örgütçülerinden Jiri Havel, "Gösterimizin amacı, başta elektrik ve gaz olmak üzere bu sonbaharda ekonomimizi mahvedecek olan enerji fiyatları sorununu çözmek için değişiklik talep etmektir" dedi.

Beş sağ partinin oluşturduğu koalisyona liderlik eden Başbakan Petr Fiala, eylemcilerin ülkenin bekasına zarar verme amacı güttüklerini savundu. Başbakan "Wenceslas Meydanı'ndaki protestoyu Rus yanlısı, aşırılıkçı ve Çek Cumhuriyeti'nin çıkarlarına aykırı güçler düzenledi" şeklinde konuştu.

Şehir merkezindeki Wenceslas Meydanı'ndaki protesto, muhalefetin enflasyon ve enerji fiyatlarına karşı eylemsizlik suçlamaları üzerine hükümetin güven oylamasından kazanarak çıkmasından bir gün sonra yapıldı. Çekya'da yükselen elektrik fiyatları otuz yıldır görülmemiş seviyelerde enflasyonu alevlendirmiş durumda.

İngiltere'de hayat pahalılığına karşı protesto

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan onlarca yurttaş, ülkedeki fiyat artışlarının neden olduğu hayat pahalılığını protesto etti.

Hayat pahalılığını protesto eden yurttaşlar, “Daha fazla bahane yok”, “NATO’nun ürettiği krizin bedelini biz ödeyemeyiz” ve “Ödeme” yazılı pankartlar taşıdı.

Napoli'de iş bulamayanlar belediye önünde elektrik faturalarını yaktı

İtalya'nın Napoli kentinde de iş bulamayan yüzlerce kişi, hayat pahalılığına karşı belediye binası önünde toplandı.

'7 novembre della 167' hareketinin öncülüğündeki eylemde yurttaşlar, Piazza Matteotti meydanındaki bina önünde elektrik faturalarını yaktı.

ANSA'da yer alan habere göre, eyleme katılan bir yurttaş, "Vaatlerden sıkıldık. Yıllardır istihdam bekliyoruz, şimdiyse elektrik ve doğalgazda üç katına çıkan bu meblağları ödeyemiyoruz. Ailelerimiz ipin sonunda. Şu ana kadar çok şey söyledik ama hiç eyleme geçmedik" ifadelerini kullandı.

Almanya'da iki kentte eylem

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 ay süreyle getirilen 9 avroluk toplu taşıma bilet süresinin 31 Ağustos'ta bitmesine karşın halk, oluşturulan fon yoluyla bilet uygulamasını devam ettiriyor. Kişilerin yakalanması durumunda cezaların söz konusu fondan ödendiği kaydedildi. Uygulamanın devam etmesi için örgütlenen halk, uygulamanın yenilenmesi için yetkililere çağrı yapıyor.

Köln kentinde de 2 bine yakın kişi, haftasonu yüksek elektrik faturaları ve NATO'ya karşı eylem yaptı. Eylemciler, yöneticilere Ukrayna'ya destek yerine ülkenin enerji ihtiyaçlarını gidermesine öncelik verme çağrısında bulundu.

Rusya'ya karşı yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan protestocular, Kuzey Akım 2 boru hattının Almanya'nın enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşıladığına işaret ederek, Rus gazı sevkiyatının normale dönmesi gerektiğini ifade etti.

Eylemde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da istifaya çağrıldı.