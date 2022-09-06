Rusya Enerji Bakanı: Avrupa Rus gazına 2027'ye kadar muhtaç

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Avrupa'nın 2027'ye kadar Rus doğalgazına muhtaç olacağını söyledi.

Doğu Ekonomik Forumu sırasında TASS ajansına konuşan Şulginov, "Avrupa şu ana kadar Rus doğalgazı olmadan da yapabileceklerine dair kendine güven sahibi olmalı. Peşin fiyatlardaki durum gösteriyor ki bu kolay bir şey olmayacak. Avrupa, sıvılaştırılmış doğalgaz üretimin artıran ABD dışında kimseye yaslanacak durumda değil" ifadelerini kullandı.

Şulginov, şöyle devam etti:

"Bence önümüzdeki kış, Avrupa'nın Rus gazını reddetme olasılığına dair inançlarının gerçekçiliğini gösterecek. Bu durum, kimyasal endüstri dahil olmak üzere tüm endüstrinin durmasına neden olacak. Bu, Avrupalılar için tamamen yeni bir yaşam olacak. Avrupa'nın Rus gazını terk etme durumunu yüksek ihtimalle yönetemeyeceğini düşünüyorum. Bu onlar için hiç sürdürülebilir olmayacak."