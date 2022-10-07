Sırbistan Cumhurbaşkanı: AB'nin petrol yasağı kararını ertelemesi bizi memnun etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan ham petrol ithalatına dönük yasaktan Batı Balkan ülkelerini muaf tutma adımını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu, Rusya'dan ham petrol ithalatlarını yasaklama konusundaki kararını Batı Balkan ülkeleri için Aralık ayına kadar erteledi.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da yaptığı açıklamada Vučić, "Henüz sorunu çözmüş değiliz, ancak kararın ertelenmiş olması kötü bir haber değil" dedi.

Vučić bu adımda Sırbistan'ı destekledikleri için Macaristan, Yunanistan ve Bulgaristan'a teşekkür etti.

Denize kıyısı bulunmayan Sırbistan, ham petrol ithalatında komşusu Hırvatistan'a bağımlı durumda. Petrol taşıyan tankerler Hırvatistan limanlarına demirledikten sonra petrol boru hattı vasıtasıyla Sırbistan'a ulaşıyor. Sırbistan ham petrolünün çoğunu Irak, Rusya ve Kazakistan'dan alıyor.