Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Avrupa yaptırımlar yüzünden kan kaybediyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlediği toplantıyı takiben AB'nin Rusya'ya dönük politikalarını eleştirdi. Orban, Avrupa Birliği'ni Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını değiştirmeye çağırdı.

Avrupa'nın Rusya'ya dönük yaptırımlar yüzünden "yavaş yavaş kan kaybettiğini" söyleyen Orban şöyle konuştu:

"Yaptırımlar beklentileri karşılamadı... Rusya bu arada iyi para kazanırken Avrupa yavaş yavaş kan kaybediyor. Brüksel'in yanlış yönlendirilmiş yaptırım politikasının değiştirilmesi gerektiği açık."

Perşembe günü Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sırasında konuşan ​​Orban, Avrupa'nın önümüzdeki aylarda gaz ve elektriğe erişimi da dahil olmak üzere bir dizi karmaşık konuyu tartıştığını söyledi.

Orban, "Macaristan daha önce petrol ambargosu ve yaptırımlarından muafiyet için mücadele etmişti ve son günlerde yeni yaptırımların ne Macaristan'ın nükleer enerjisini ne de Macaristan'a gaz arzını etkilememesini başardık. Ancak yaptırımlar enerji fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Bu da Macaristan'ı etkiliyor, fiyatların karşılanması neredeyse imkansız" dedi.