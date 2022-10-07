Finlandiya Başbakanı: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağını umuyoruz

Çekya’nın başkenti Prag’da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.

Prag Kalesinde gerçekleştirilen zirvede "Rusya’nın Ukrayna’nın 4 bölgesini ilhak etmesiyle ilgili ortak tavır alınması, Ukrayna’ya yardımların arttırılması, enerji krizi ve ekonomi ile ilgili ortak çözümler üretilmesi" konularının ele alınması bekleniyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zirve öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik Marin, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüm. Finlandiya'nın bir sorunu olmadığını söyledi. (NATO zirvesi) Madrid'deki zirve öncesi müzakere ettik. Şimdi bu anlaşmaları yerine getiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.

İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında ise yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği ile alakalı" diye konuştu.