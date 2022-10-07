Nobel Barış Ödülü Sovyet düşmanlığına verildi

Nobel Ödül Komitesi 2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahiplerini açıkladı. Komite ödülü Belarus'tan "insan hakları savunucusu" Ales Bialiatski, Rusya'dan "Memorial" örgütü ile Ukrayna'dan "Center for Civil Liberties" (Sivil Özgürlükler Merkezi) örgütlerine verdiğini duyurdu.

Belaruslu Ales Bialiatski 1980'lerin başında ülkesinin SSCB'den ayrılması için gizli bir örgüt kurarak Sovyet karşıtı protestoları örgütlemesiyle biliniyor. Bialiatski Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1996 yılında kurarak “Viasna” adını verdiği "İnsan Hakları Merkezi" daha sonra ülke çapında bir STK'ya dönüştürülmüş ve 28 Ekim 2003'te Belarus Yüksek Mahkemesi tarafından kapatılmıştı. 14 Temmuz 2021'den beri vergi kaçakçılığı nedeniyle cezaevinde olan Bialiatski, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu ileri sürüyor.

Rusya'dan ödüle layık görülen "Memorial" ise 1987 yılında, SSCB'de Mihail Gorbaçov'un başlattığı "Perestroyka" döneminde kuruldu ve SSCB tarihini karalama faaliyetleri yürüttü. Örgüt 2014 yılında yurtdışından fon aldığı gerekçesiyle Rusya devleti tarafından "yabancı ajanlar" listesine eklendi, 2022 yılı başlarında da Rusya'da yasaklandı.

Ukrayna'da 2007 yılında kurulan "Center for Civil Liberties" (Sivil Özgürlükler Merkezi) ise ülkede Maidan darbesinde başı çeken Batı destekli gruplardan biri olarak biliniyor.