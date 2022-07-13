Sırbistan ABD'yi yenerek yarı finale yükseldi

Ankara'da düzenlenen FIBV Milletler Ligi’nin çeyrek final maçlarından 2.'si Sırbistan'la ABD arasında gerçekleşti. Sırbistan, rakibini setlerde 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla Sırbistan, ilk yarı finalist olan Brezilya'nın rakibi oldu.

14 Temmuz'da kalan iki yarı finalistin de belirleneceği maçlar düzenlenecek. İlk maçta İtalya'yla Çin, ikinci maçtaysa Türkiye'yle Tayland karşılaşacak. İki maçın galipleri yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye'yle Tayland arasındaki maç yarın saat 18.30'da başlayacak.