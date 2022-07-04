Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Filenin Sultanları'nın rakibi Tayland

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin ilk etabı 3 haftanın ardından sona erdi. Çeyrek finale kalmaya hak kazanan dört ülke arasında Türkiye'de yer aldı.

Buna göre Ankara'da oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Türkiye – Tayland

İtalya – Çin

ABD. – Sırbistan

Brezilya – Japonya

Puan cetvelini ilk 8 içinde (7. sırada) tamamlayan Türkiye finallere ev sahibi kontenjanı avantajıyla 1. sıradan katılma hakkı elde etti.

Çeyrek final maçları 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek.