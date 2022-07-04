Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Filenin Sultanları'nın rakibi Tayland

Milletler Ligi'nde Türkiye çeyrek finallere kalırken rakibi Tayland oldu.

Haber Merkezi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin ilk etabı 3 haftanın ardından sona erdi. Çeyrek finale kalmaya hak kazanan dört ülke arasında Türkiye'de yer aldı.

Buna göre Ankara'da oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Türkiye – Tayland
  • İtalya – Çin
  • ABD. – Sırbistan
  • Brezilya – Japonya

Puan cetvelini ilk 8 içinde (7. sırada) tamamlayan Türkiye finallere ev sahibi kontenjanı avantajıyla 1. sıradan katılma hakkı elde etti.

Çeyrek final maçları 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek.

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