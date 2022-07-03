A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde ABD'ye yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.