Sırasını beklemediği için kendisini uyaran doktora saldırdı

Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde iddiaya göre G.Y., muayene sırası beklemeden içeri girmek istedi. Diş hekimi Hakan Göktaş da kendisini uyardı.

Yaşanan tartışma sırasında diş hekimi Göktaş, G.Y. tarafından darp edildi. "Beyaz kod" verilmesi üzerine gelen polis ekipleri G.Y.’yi gözaltına aldı. Darp raporu alan Hakan Göktaş, G.Y.’den şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Diş Tabibi Hakan Göktaş, görevi başında iken hasta tarafından darp edilmiştir. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmet olup, sağlıkta şiddet, aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış çirkin bir eylemdir.

Dolayısıyla doktorumuza karşı gerçekleşen bu şiddet olayı utanç vericidir. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmış olup, saldırgan gözaltına alınmıştır. Başlatılan bu adli sürecin takipçisiyiz.

Özellikle beyan ediyor, meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz."