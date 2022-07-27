Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Kimse başbakanlık yapmış birini ihanetle suçlayamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sözleri ardından TV 5’de katıldığı programda konuya dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Erdoğan'a dava açacağını belirterek, "Bu kadar layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti? Bir hiçtim de niye emanet etti? Ve bütün AK Parti kadroları o gün niye rahat bir nefes aldı" dedi.

Davutoğlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

'Kimse başbakanlık yapmış birini ihanetle suçlayamaz'

"Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. Hukuki dava açmayı düşünüyorum. Kimse başbakanlık yapmış birini ihanetle suçlayamaz. Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki sadakat, körü körüne kendisine, şahsına sadakattir. Asla! Hiçbir Müslüman, şahsa sadakatle yükümlü değildir. Allah'a, millete ve ilkelere sadakatle yükümlüdür.

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hainlikle suçlayan, herkese tepeden bakan, kimseye söz hakkı tanımayan ve mutlak doğruyu kendisinin bildiğini ve o ‘doğru’ dışında bir şey söyleyeni yok sayan bir zihniyet var. Mesele sadece Tayyip Erdoğan değil, bu zihniyet hakim olursa bu ülkede bir daha şahsiyetli Müslüman bulmak imkansızlaşır. Müslüman deme sebebim, ihaneti dini kavramla izah ettikleri için. Yoksa bütün insanlar için geçerli bu kurallar.

'Neden beni ikna etmeye çalıştı o zaman?'

2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Abdullah Gül ile birlikte Fethipaşa Korusu'nda oturduk, 5 saat konuştuk. Neden beni ikna etmeye çalıştı o zaman madem ben bir hiçtim? Kurucu olmamı istedi, onlardan da affımı istedim.

Başdanışmanlık görevini de 2002 yılında teklif ettiklerinde bir vecibe olarak gördüm, çünkü Kıbrıs müzakereleri devam ediyordu, Irak Savaşı kapıdaydı, AB müzakereleri yürüyordu. 7,5 yıl başdanışmanlık yaptım, tek maaş aldım, üniversitede aldığım maaşın yarısı. 3 gün üst üste aynı yatakta yatmadım, herkes bilir. Bir Tayyip Bey ile bir yere gidiyordum, bir Abdullah (Gül) beyle bir yere gidiyordum.

2007'de Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere giderken benim milletvekili olmamı istedi. Müsaademi istedim. ‘Ben üniversiteye dönüyorum’ dedim. Ve şunu söyledi, ‘siz Dışişleri Bakanı olacaksınız, başka kim olacak Dışişleri Bakanı?’ Peki ben siyasete mevki, makam için mi girdim? 2008'de AK Parti'ye kapatma davası açıldı, Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip dedim ki ‘parti kapatma ile size, demokrasiye savaş ilan edildi. Bundan sonra ben buradayım, Bakanlık hiçbir şey istemiyorum’.

'O zaman Erdoğan'a hem inanıyordum hem güveniyordum'

Çünkü o zaman Tayyip Erdoğan'a hem inanıyordum hem güveniyordum, hem de zikrettiğim ilkelerin çoğunu yaşıyordu. Keçiören'de bir evde yaşıyordu. Bunun üzerine dedi ki o zaman 'Siyasete gireceksin ve Dışişleri Bakanlığı'nı reddetmeyeceksin.' Ben bir hiçtim de Sayın Cumhurbaşkanı bana bakanlık vermedi. İki kere reddettim Bakanlık teklifini.

'Layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti?'

Peki kötü bir bakan olsaydım kimin aklına gelirdi benim Başbakan olmam? Ben Sayın Erdoğan ile bir yerde bile Başbakanlık konuşmadım. Bir tek AK Partili, çıkıp da Davutoğlu Başbakanlıkla ilgili lobi yaptı diyemez. Peki Sayın Erdoğan neden beni genel başkan ilan etti? Bu kadar layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti? Bir hiçtim de niye emanet etti? Ve bütün AK Parti kadroları o gün niye rahat bir nefes aldı? Benim hiçbir faniye nihai sadakatim yoktur.”