Babacan'dan Erdoğan'a: Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

'O makamlara gökten inmedik'

Babacan, Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden 5 Aralık 2021 tarihinde konuya ilişkin yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaştı. Babacan söz konusu videoyu şu notla paylaştı:

"Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi.

13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım.

Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare?

Halep oradaysa arşın burada."

Babacan'ın paylaşımı şöyle: