'Sıradaki hedef CHP’nin zirvesi, kimse o kadar da olmaz demesin'

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ekrem İmamoğlu kararı sonrası kaleme aldığı köşe yazısında "Sıradaki hedef CHP'nin zirvesi" dedi.

Kaftancıoğlu ve İmamoğlu kararlarının benzerliğine işaret eden Balbay, "Bu tablo 2023 seçimlerinin çok sert geçeceğini gösteriyor. İktidar her türlü yöntemi kullanarak, bütün güçlerini devreye sokarak seçime girecek. Her yöntem derken şu anda akla gelmeyenleri de hesaba katmak gerekir. Bunun devamı CHP’nin zirvesidir. Kimse, “O kadar o olmaz” demesin! Ankara’da iktidarın gelecek hesapları içinde son cümle şu: Savaşta hile mubahtır, seçim de bir savaştır! Cümlenin korkutucu olduğunun farkındayız ama gerçek bu!" ifadesini kullandı.