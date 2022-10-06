Sıra Arınç'ta, Kılıçdaroğlu'na destek: Siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına destek verdi.

Arınç, TV5’te yaptığı değerlendirmede CHP liderinin başörtüsü çağrısı için şunları kaydetti:

"Siyasetçi gözüyle bakmamı lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy alarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunun için yapıyor. Yani helalleşmeyi niye yapıyor? Başörtülü kardeşlerimizle neden bir araya geliyor, onları ön plana koyuyor? Sultan Kara’yı neden evinde ziyaret ediyor?

"Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım geçmişte olanlar için beni affet” diyor. Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez."

Ne olmuştu?

CHP lideri, çalışma odasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayımlamış, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini yarın TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.

Ertesi gün CHP, “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.