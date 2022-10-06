Sinyali gelmişti... Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' desteği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "helalleşme" siyaseti kapsamında, "Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz" diyerek "başörtüsü" çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından, TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi sunuldu.

Karar'dan Elif Çakır’ın aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’nun girişimini takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi.

Gül, “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” ifadelerini kullandı.