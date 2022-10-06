Fehmi Koru'nun Kılıçdaroğlu heyecanı: Desteği hak ediyor, derin devlete tavır aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbanı kamuda yasal güvenceye alacak bir teklifte bulunması sonrası Erdoğan söz konusu düzenlemeyi anayasaya koyma yanıtını vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun tepki konusu olan bu adımına Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından bir destek de Abdullah Gül'ün en yakınıdaki isimlerden biri olan Fehmi Koru'dan geldi.

Fehmi Koru, kendi internet sitesinde 'Kılıçdaroğlu ‘devlet’ ve ‘derin devlet’ karşısında tavır aldı, desteği hak ediyor' başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti sözcülerinin bu çağrıyı yetersiz bulmaları, anayasa değişikliğiyle aynı sonucu alma karşı çıkışını yapmaları fazla bir anlam taşımıyor. Önemli olan CHP adına bu çağrının yapılabilmesidir. Nitekim, CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek veren çevreden o çağrıya karşı çıkanlar da çok oldu. Eminim, CHP’de çeşitli düzeylerde politika yapanlar arasında da, konu başörtüsü olduğu için, yasağın hortlatılmasını imkansız kılacak girişimi benimsememişler mutlaka vardır. AK Parti gibi partilerin varlığına da karşıdır o tipler… Şimdi o tipler ile AK Parti birlikte Kılıçdaroğlu’nun çağrısına karşı çıkıyorlar. Garip ama ülkemizin gerçeği bu" ifadesini kullandı.

'CHP lideri tebriki ve desteği hak ediyor'

Koru yazısında Kılıçdaroğlu'nu överken, şöyle dedi:

"Önünde ‘sorunu’ sözcüğü bulunan konularda çözüm arayışlarına girildiğinde, sorunun varlığı sebebiyle hak ve özgürlükleri kısıtlandığına inanan kesimler içerisinden bazıları da, arayış AK Parti’den geldiği için, girişime karşı çıkabilmişlerdi.

Karşı olmakta AK Parti içerisinden birileriyle ortak hareket ettikleri görülmüştü.

Böyle bir ülke bizim ülkemiz. Bütün potansiyeline rağmen hak ettiği konuma bir türlü gelememesinin en önemli sebebi de bu zaten.

Ezber bozucu bu son girişimi için CHP lideri tebriki ve desteği hak ediyor."