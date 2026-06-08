SIPRI’ye göre nükleer silah stoğunun azalması hayra alamet değil

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) Direktörü Kerim Haccac, nükleer tehlike ve risk seviyesinin artmakta olduğunu bildirdi.

AFP’ye konuşan Haccac, SIPRI'nin açıkladığı bazı verileri yorumlarken, nükleer silah stoğundaki düşüş eğiliminin önümüzdeki yıllarda terse döneceğini öne sürdü.

Haccac, bir başka eğilimin ise nükleer silahlara sahip devletlerin, bunları stoklarından çıkarıp nükleer füze taşıyıcı araçlarla konuşlandırmaları olduğunu söyledi.

Gerçekten de durum, stoklardaki düşüşün nükleer silahlarda bir yenilenme arayışıyla ve “stoklanmış” silahların kullanıma hazır olacak şekilde stoklardan çıkarılmasıyla açıklanabilir.

Haccac tam da bu nedenle, önümüzdeki dönemde stoklardaki düşüş eğiliminin de tersine döneceğini, tamamlanacak modernizasyonlarla birlikte stokların imha edilmesi eğiliminin yerini hızla yeni nükleer başlıkların envantere eklenmesi eğilimine bırakacağını düşünüyor.

Fransız Le Figaro gazetesinde yayınlanan haberde, ABD ve Rusya’nın dünyanın nükleer silah stoklarının yaklaşık yüzde 83’ünü elinde bulundurduğu ve her iki ülkenin de cephaneliklerini modernize etme amaçlı programlara sahip olduğu anlatılıyor.

SIPRI açıklamasına göre, ABD’nin nükleer modernizasyon programı planlama ve finansman zorluklarıyla karşı karşıya; bu nedenle yavaş ilerliyor. Rus programıysa kıtalararası balistik füzelerin testlerinde yaşanan başarısızlıklar nedeniyle sekteye uğruyor. Ukrayna savaşı ve bununla ilgili yaptırımların da programı etkiliyor olabileceği belirtiliyor.

SIPRI aynı açıklamada nükleer silahlara sahip olduğunu inkar eden İsrail’in de elinde 90 savaş başlığı olduğunun tahmin edildiğini ve İsrail’in de nükleer cephaneliğinin modernizasyonu için çalıştığını bildirdi.

“Stoklardaki nükleer savaş başlığı sayısı azalıyor” cümlesinin bile sadece daha büyük tehditleri ima ettiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Stoklar azalıyor, çünkü eskimiş olanlar atılıp yenileri yapılıyor...

Ve bir de asıl: Nükleer cephanenin bir bölümü stoklardan çıkarılarak aktif kullanıma hazır bir şekilde konuşlandırılıyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.