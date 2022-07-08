Şinzo Abe'ye suikasta dünyadan ilk tepkiler: 'Terör eylemi'

Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin uğradığı suikasta dünyadan tepkiler sürüyor. Abe bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Abe'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Abe'nin ölümü henüz açıklanmadan yapılan açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, suikast girişimini terör eylemi olarak nitelendirdi. Haberin kendilerini şoke ettiğini ifade eden Zaharova, Abe’nin Rusya-Japonya ilişkilerine "muazzam katkılar" yapmış seçkin bir siyasi figür olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Eski Japonya Başbakanı'na karşı şiddet eylemini duymak bizi şoke etti ve üzdü" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı "terör eylemi" diye niteledi.

Haftasonu Japonya'ya resmi ziyaret düzenlemesi beklenen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Abe'ye yönelik saldırı nedeniyle "şoke olduğunu" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de saldırı nedeniyle "şoke olduklarını" açıkladı.