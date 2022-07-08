Saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

67 yaşındaki eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Shinzo Abe hayatını kaybetti.

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, Abe'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abe ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneden açıklama

Abe'nin kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada Abe'nin hastaneye getirildiğinde hayati fonksiyonlarının durmuş olduğu bildirdi. Abe'ye saatlerce süren müdahalede 100 ünite kan verildiğini ve kanamanın durdurulmaya çalışıldığını açıklayan doktorlar müdahalelere karşın Abe'nin yaşamını yitirdiğini belirttiler.

Abe'de kurşun yarası olduğu düşünülen iki yaranın olduğunu belirten doktorlar yaraların boynunun sağ tarafında olduğunu, yaranın kalbine ulaşacak kadar derin olduğunu bildirdi. Doktorlar mermilerin ameliyat sırasında bulunamadığını dile getirdi.

Saldırıda kullanılan silah

Şinzo Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, saldırıda kullanılan silah da bölgede ele geçirildi.

Başbakan tüm kabine üyelerinden Tokyo'ya dönmelerini istedi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida saldırının ardından hastaneye kaldırılan Abe'ye kan nakli yapıldığını ve durumunun ağır olduğunu açıklamıştı. Kişida "Şiddetin demokrasinin temel unsunlarından biri olan seçim çalışmaları esnasında yapılmasını kabul etmeyeceğiz. Şimdi Abe'nin vurulmasının siyasi çalışmaları nasıl etkileyeceği konusunda konuşmanın zamanı değil. Seçim takvimi hakkında hiçbir karar alamayız. Tüm kabine üyelerinden Tokyo'ya dönmelerini istiyorum. Devlet durumu anladıktan sonra nasıl yanıt verileceğini değerlendirecektir" diye konuşmuştu.

Kalp durması ve akciğer yetmezliği

Kyodo haber ajansı, Şinzo Abe'nin Cuma günkü saldırının ardından durumunun kalp durması ve akciğer yetmezliği olarak değerlendirildiğini bildirmişti. Japonya'da genellikle "nefes almanın ve kardiyovasküler aktivitenin durması" olarak tanımlanan klinik ölüm resmi olarak sadece özel olarak yetkilendirilmiş bir doktor tarafından ilan edilebiliyor.

Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve amatör kameralara yansıyan görüntülere göre, gri bir tişört ve bej rengi bir pantolon giyen 40'lı yaşlarındaki bir erkek saat 11.30 sularında Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarında halka hitap eden Abe'ye arkadan yaklaştı. Ardından 2 el silah sesi duyulurken, Abe ikinci atışın ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulduğu kaydedilen Abe yakındaki bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçma çabası göstermeyen zanlıyı cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silah da bölgede ele geçirildi.

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de yeniden başbakan olmuştu.

Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe çeşitli yolsuzluk iddialarıyla da gündeme gelmişti. Japonya'da devlete ait bir arazinin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti

Japon ekonomisini canlandırma ile deflasyonu önlemeyi amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen bir dizi politika yürüten Abe son olarak Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirilmişti. Salgın süresince zaman zaman gözlerden uzak kalmayı tercih eden Abe'nin bu seçimi sağlık sorunları yaşadığı ve başbakanlık görevlerini yürütmekte zorlandığı iddialarını güçlendirmişti. Abe, görev süresi boyunca kontrol altında tutabildiği ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden kötüleşmeye başladığını ifade ederek, 28 Ağustos 2020'de istifa etme kararı aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Abe, 2019 yılında görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde etmişti. Başbakanlık görevini bırakmasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) siyaset yapmayı sürdüren Abe, bugün Nara'da da Pazar günü yapılacak üst meclis seçimlerinde yarışacak bir LDP adayını desteklemek üzere bulunuyordu.