Sinyali verdiler: Sigaraya yeni zam yolda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıkladı. Özette yer alan bir bölüm sigaraya yeni zamların sinyali olarak yorumlandı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuğu toplanıtın özetini açıkladı.

"Temel mal yıllık enflasyonu nisan ayında 2,39 puanlık yükselişle yüzde 61,58 seviyesine ulaşmıştır" denilen açıklamada, sigaraya yeni zammın yolda olduğu şeklinde yorumlanan şu ifadelere yer verildi:

"Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları nisan ayında yüzde 4,02 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 56,38 seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmede, mart ayında sigara fiyatlarında üretici firmalar kaynaklı yapılan artışın sarkan etkileri izlenmiştir. Yükseliş eğiliminin üretici firmaların mayıs ayında yapmış olduğu sigara fiyat artışı neticesinde sürmesi beklenmektedir." 

Ocak ve mart aylarında toplam 6 TL'lik artış yapılan sigara fiyatlarına son olarak mayıs ayında da 2 TL zam yapılmıştı.

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