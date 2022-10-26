Sinpaş'tan Milli Park'ta piknik yapmak isteyen yurttaşlara engel: Arbede yaşandı

Sinpaş GYO, Marmaris’teki Milli Park sınırları içerisinde bulunan Kızılbük Koyu’nda yargı kararlarına rağmen resort otel ve devre mülk projesinin inşaatını sürdürüyor.

İnşaata tepkiler devam ederken bir grup bölge sakini, geçen gün kamu arazisinde piknik yapmak istedi. Ancak Sinpaş çalışanları, piknik yapmak isteyen vatandaşlara müdahale etti. Marmaris Kent Konseyi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Sinpaş çalışanının piknik yapan vatandaşların eşyalarını tekmelediği görüldü.

'Kimseyi dinlemiyorlar'

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Marmaris Kent Konseyi’nden Halime Şaman, şunları söyledi:

"Biz, onların Milli Park içerisini işgal ettikleri noktada piknik yapıp sohbet edelim istedik, bu durumla karşılaştık. Hem anlamakta hem de kabul etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bu, hepimizi bağlayan yasalar varken herkesin gözü önünde oluyor. Sinpaş’ın nasıl bir yetkisi varsa ‘Ben kimseye benzemem’ cesaretini gösteriyor. Çekim yaptığımı söylememe rağmen o görüntüleri vermek, onun için bir endişe kaynağı olmuyor. Kimseyi dinlemiyorlar. Biraz da uygulamaların yavaşlığı onlara fırsat veriyor sanırım ya da yetkililerin isteksizliği. İnşaat mühürlü olmasına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi çalışıyorlar.

'Suç duyurusunda bulunuyoruz'

Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi ise yaşananlara ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Milli Park’ta gezmek ve oturup sohbet etmek için alana giden vatandaşlar, Sinpaş’ın çalışanları tarafından şiddet uygulanarak engellendi, tehdit edildi ve malzemeleri tekmelenerek Milli Park’a sokulmak istenmedi. Buradan da anlaşılıyor ki tüm şikayet, suç duyuruları ve görüntülere rağmen kanunları uygulaması gereken kurumların kanunların eşit olarak herkese uygulamaması, Sinpaş’ın cesaretinin kaynağını oluşturmaktadır. Buradan bir kez daha mahkeme kararına uymayan Sinpaş/Kızılbük GYO ve Milli Park’ı işgal edip yol kesenler ve onlara bu görevi verenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”