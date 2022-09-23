Marmaris'te yurttaşlar Sinpaş'ın ÇED toplantısını engelledi

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkii’nde Sinpaş GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi" için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verilmişti. Karara karşı Muğla Valiliği’ne açılan davada 07 Temmuz 2022 tarih ve 2021/100 Esas; 2022/1046 Karar sayılı Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal kararı verilmiş ve ilgili karar belediyeye iletilmişti.

Ancak Marmaris Belediyesi’nin mühürlediğini ve faaliyetlerini durdurduğunu iddia ettiği inşaatta faaliyetler devam ederken “Sinpaş Kızılbük GYO A.Ş.” ÇED süreci için yeniden 8 Eylül 2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Bakanlık da söz konusu proje için ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince "faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak" için yapılan 'Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı toplantısının' şirketin sunduğu 400 sayfalık ilgili raporu aradan iki gün bile geçmeden 23 Eylül 2022 saat 10.00'da Marmaris/ İçmeler Halit Narin Meslek Lisesi'nde yapılacağını ilan etmişti.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren minibüslerle şirket tarafından getirilen yüzlerce Sinpaş Kızılbük GYO inşaat emekçisiyle Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi ile bileşenlerinden TKP Marmaris ilçe örgütü, MUÇEP temsilcileri, çevre örgütleri temsilcileri çeşitli siyasi partilerin ilçe örgütleri ve Marmarisliler toplantının yapılacağı okula gitti.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/ Muğla İl Müdürlüğü yetkilisi açılış konuşması yaparken ardından Kent Konseyi/Ekoloji komitesi temsilcilerinden avukat Güngör Erçil söz aldı. Erçil, toplantının düzenlenmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Erçil şu gerekçeleri saydı:

ÇED süreci Muğla 3.İdare Mahkemesi’nin kararına aykırı olması nedeniyle anayasal ve yasal suç oluşturmaktadır.

Proje sahibi ÇED başvuru dosyasında belge ile kanıtlanarak belirtilmemiştir.

Projeye ait ÇED başvuru dosyası “ÇED Yönetmeliği ve usullere aykırı biçimde düzenlenmiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi, ekolojik varlıkları ve doğayı korumakla görevlidir. Bu göreve haiz bakanlığın mahkeme kararında inşaatın çevreye, kıyıya önemi zararlar verildiği belirtilmesine rağmen görevlerini yerine getirmemiş, suç işleyerek ÇED sürecini başlatmıştır.

Suç işlenerek başlatılan ÇED süreci sürdürülemez.

Mahkeme kararına göre yürütülmesi mümkün olmayan projenin, projeye ait mahkeme kararı Danıştay tarafından bozulduğu takdirde, başlatılan ÇED süreci tümüyle gereksiz olacaktır.

Yurttaşlar toplantıya izin vermedi

Sonrasında halk tarafından atılan sloganlar ve alkışlarla toplantı gerçekleştirilemeden sonlandırıldı. Salonda “Bakanlık suça ortak olma”, “Milli Park halkındır”, “Sinpaş Milli Parkı sana yedirmeyeceğiz”, “Sinpaş iptal kararına uy”, “Dinamitçi Sinpaş Marmaris’i terk et!" sloganları atıldı.

Bakanlığa bağlı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri toplantının başında "toplantı tutanağının toplantı sonunda taraflara teslim edileceğini" taahhüt etmelerine rağmen tutanağı sadece şirket yetkilisi avukatına teslim ederek Kent Konseyi yetkililerine vermeden polis korumasında apar topar salonu terk etti.

Gerçekleşemeyen toplantı sonrasında okul önünde konuşan Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin Marmaris'te yaşayanlara, "Kaymakamlık taraf olabilir, belediye taraf olabilir, lütfen duygusal bağı bir kenara bırakıp yaşadığınız şehre sahip çıkın" diyerek çağrı yaptı. Ayrıca şirketin raporunda yer alan, projede günlük ikamet edecek kişi sayısının 6 bin olduğu ve zaten nüfusu 6 bin olan İçmeler’in mevcut kanalizasyon ve içme suyu alt yapısının hali hazırdaki nüfusa yetmediğini, Marmaris’in plajlarının yaşanan kirlilik nedeniyle bu yıl mavi bayrak alamadığını belirtti.

Beytekin proje tamamlanırsa şirketin kasasını doldurup Marmaris’e ve İçmeler’e bir sorunlar yumağı bırakarak ilçeyi terk edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.