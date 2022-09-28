Sinpaş mahkeme kararına rağmen talana devam ediyor: 'Hukuksuz' otelin reklamını yapmaya başladılar

Sinpaş GYO, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük'te yaptığı otel ile gündeme gelmişti.

Kızılbük'ün doğasını yerle bir eden Sinpaş GYO, mahkemenin otel inşaatının durdurulması yönündeki karara rağmen inşaata devam etmiş, inşaat önünde nöbet tutanlar gözaltına alınmıştı. Şirket çalışanları, inşaat alanında giden yurttaşların üzerine yürümüştü.

Gerçek Gündem'in aktardığı habere göre, geçtiğimiz günlerde bakanlık ve şirket yetkililerinin yapmak istediği halk katılım toplantısı, halkın tepkisi nedeniyle iptal edilirken; Sinpaş, inşaatı hukuksuzca devam eden Kızılbük Marmaris'in reklamını yapmaya başladı.