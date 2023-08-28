Sinop’ta yılan hikayesine dönen Millet Bahçesi projesine protesto

Sinop’ta önceki gün bir yurttaşın, CHP’li Belediye Başkanı Barış Ayhan’a hitaben yaptığı çağrıyı sosyal medyada yayınlamasının ardından, aralarında KENTSAV (Kent Hakları Derneği) üyeleriyle Emek, Demokrasi ve Barış Platformu bileşenlerinin ve yurttaşların yer aldığı bir grup, Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesinin yeşil alanları rant merkezine çeviren uygulamalarını protesto etti.

Çağrıda ve protestoda yapılan konuşmalarda, kentin ve yurttaşlarının haklarını savunmak için göreve seçilen belediye başkanının, bir toplantıda adı geçen kent meydanı projesine ilişkin “Yeşil alan ilan edilmiş bir yere her türlü yapının yapılmasına karşıyız. İster okul ister cami ya da bir başka yapı, ne olursa olsun yeşil alan yeşil kalmalı” sözleri hatırlatıldı.

Yurttaşlar, “kentimizin haklarını bizim için savunacak, yaklaşık 16 bin Sinoplu’nun oyunu almış belediye başkanını arıyoruz”, “yeşil alanlarımıza sahip çıkalım, çocukların oyun alanında ticarethanelere izin vermeyelim”, “yaptım-oldu anlayışıyla bu dayatmalara izin vermeyelim, sahillerimizi ranta teslim etmeyelim” sloganları eşliğinde, Diyojen’e atıfla ellerindeki fenerlerle Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın sessizliğine tepki gösterdi.

Bu uygulamaları takip etmesi gereken yetkililerin kendilerini yalnız bıraktığını belirten yurttaşlar, gelişmelerin takipçisi olarak yanlış uygulamaları durdurmak için tüm haklarını kullanacaklarını vurguladılar.

'Projede olmayan caminin minaresini istemiyorum'

Yurttaşlar, projenin başından beri hizmet binası gibi tasarlanan ve çok detaylı projelendirilmeyen, binanın ve genel olarak tüm kamusal alanın halkın talepleri ve hakları düşünülerek tasarlanmadığını söyledi. Bahar aylarında adı geçen binanın önce tuvalet kısmı dışarı alındı. Ardından mescit yapılacağı söylentisi çıktı.

Önceki gün minyatür boyutta tenekeden bir minarenin bu yapıya eklenmesi için yüklenici firma çalışmaya başladı. Sabah saatlerinde bir kent sakini montaj alanına gelerek proje kapsamında bu yapıya minare eklenmesinin mümkün olmadığını, buraya mescit veya cami yapılamayacağını, projeye aykırı uygulamaya yurttaş olarak izin vermeyeceğini söyleyerek montaj işlemini durdurdu.

Millet bahçesi görünümlü rant kapısı

Antik kent dokusu ve doğal sahilleriyle bilinen Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2021 yılında Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi başlatıldı. 2022 Kasım ayında bitirilip hizmete açılacağı söylenen ve hâlâ tamamlanamayan kent meydanında, özellikle yeşil alanların korunması ve kamu yararına düzenlenmesi açısından birçok sorun bulunuyor. Yanlış döşenen yol taşları yüzünden taşıtlar ve yayalar geçişlerde güçlük yaşıyor. Daha önce meydanda bulunan ağaçların çoğu kesilerek yerlerine beton döküldüğü için halkın yeşil alan ve sahile erişimi giderek daha da zor bir hale geliyor.

Çalışmanın son aşamasında sahil şeridindeki otel binası yıkılarak çocuk parkı ve ibadethane, tuvalet ve emzirme odasından oluşan sosyal bir donatı inşa edilmeye başlandı. Oyun parkı ve uzun yıllardır alanda bulunan çay bahçelerinin yanında, amacı dışında çeşitli yiyecek-içecek mekanları ve satış noktaları da inşa edilerek alanın formu bozuldu.

CHP’li Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın bu proje hakkında kısa süre önce sarf ettiği “Yapılan işlerden sizin kadar biz de memnun değiliz. Teslim etsinler, gerekirse yıkıp yeniden yaparız” sözleri de halkın tepkisini çekmişti.