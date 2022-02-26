Sinop'ta SİT alanı üzerine taş ocağı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı olan Çaylıoğlu Köyü'nde tarihi SİT alanı üzerinde taş ocağı çalışması başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nden herhangi bir izin çıkmamasına rağmen başlatılan çalışmada doğaya ve tarihi alana büyük zarar verildiği görüldü.

Kış aylarında nüfusu çok azalan köyde insan olmamasını fırsat olarak gören şirket, kamyonlarını ve iş makinelerini rahatça bölgeye sokarak tahribat gerçekleştirdi.

İletişime geçtiğimiz köylüler ayrıca balık çiftliği projesinin de gündemde olduğunu, rıhtım bölgesinin özel bir şirket tarafından kiralanması için başvuruda bulunulduğunu öğrendiklerini iletti. Köylüler, köyde bulunan balıkçı barınağı ve limanın Ayancık Belediyesi'ne ait olduğunu, rıhtımın karada kalan kısmının ise kamuya ait olduğunu belirtiyor.

Önceki yıllarda başka bir taş ocağı projesine karşı direniş örgütleyen köylüler, yürütmeyi durdurmuşlardı. Bu proje ise eski projenin çok yakınında, hukuksuz olarak gerçekleştiriliyor.