İzmir'de kıyı alanının Ensar Vakfı’na devriyle ilgili suç duyurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile imara açılan İzmir Urla'daki Zeytineli Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin 49 yıllığına Ensar Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Buna göre geçmişte doğal sit alanı olan bölgede yurt, dinlenme tesisi ve okul yapabileceği belirtilmişti.

Zeytineli Köyü civarında eski DHMİ'ye ait arazilerin kamu kaynakları harcanıp restorasyon yapılarak Ensar Vakfı'na teslim edilmesi ve ardından imar planının vaktinden önce değiştirilip arazinin Ensar'a 49 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi hakkında geçtiğimiz günlerde TKP Urla İlçe Örgütü imzasıyla kamuoyuna bir açıklama yapılmıştı.

TKP'den suç duyurusu

Açıklamada konunun takipçisi olacağını ilan eden TKP Urla Örgütünü temsilen bir heyet resmi suç duyurusunda bulunmak üzere bugün Urla Adliyesi önünde buluştu. TKP üye ve gönüllülerinin yanında yerel basından temsilcilerin de bulunduğu adliye önünde kısa bir açıklamanın ardından Avukat Barış Özbay ve parti temsilcisi Berkay Kemal Önoğlu ,Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma için hazırlanan dilekçeyi teslim etti.

Urla'da Ensar talanına izin vermeyeceklerini ilan eden TKP örgütü ilerleyen süreçte konunun hukuki ve siyasi boyutta örgütlenmesi için dost kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket edeceğini duyurdu.